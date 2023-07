Casablanca : L’accès à l’eau potable renforcé par le dessalement à Safi et El Jadida

Le mémorandum d’entente et le contrat de concession pour la production d’eau potable par dessalement de l’eau de mer à Safi et à El Jadida permettront de réduire la pression sur le barrage Al Massira, tout en offriant de nouveaux moyens d’approvisionnement en eau potable pour la ville de Casablanca et les villes de l’intérieur, en plus de permettre une ressource pour l’irrigation, dans un second temps, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka.

Dans une déclaration à la presse après la cérémonie de signature du mémorandum d’entente et d’un contrat de concession entre le gouvernement et l’OCP, le ministre a indiqué que ces accords relèvent de la plus haute importance. Ils permettront de soutenir les zones touchées par la sécheresse, rappelant que le Groupe OCP travaillera sur le dessalement de l’eau de mer afin de fournir de l’eau potable au moindre coût possible dans ce domaine, a-t-il souligné.

De son côté, le président du conseil administratif d’OCP Green Water, Abdelaziz El Mallah, a souligné que le mémorandum d’entente et le contrat de concession pour le dessalement de l’eau de mer visent à remédier à la pénurie aiguë d’eau, grâce à l’apport du Groupe OCP dans le dessalement d’eau de mer pour répondre aux besoins de la population des villes de Safi et d’El Jadida, ainsi que les besoins des usines chimiques du groupe à Safi et à Jorf Lasfar.