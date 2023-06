Comme le Maroc, l’Algérie a reçu aussi des drones chinois Wing loong II

La course aux drones de combats se poursuit entre le Maroc et l’Algérie. L’armée de l’air du voisin de l’Est a reçu de la Chine des avions sans pilote de type Wing Loong II, informe un média ibérique. «Des images satellites datant de mai dernier confirment que l'armée de l'air algérienne a réceptionné son premier lot de ces drones armés. Les appareils ont effectué des tests d'acceptation à la base aérienne d'Ain Oussera dans le nord du pays», précisément à la wilaya de Djelfa, le siège de la première région militaire.

L’Algérie avait commandé, en septembre 2021 de la Chine, 24 drones Wing Loong II. Les livraisons ont enregistré du retard. Elles étaient initialement prévues entre 2021 jusqu’à la fin 2022. Alger utilise actuellement deux types de drones chinois dans des missions d'attaque et de reconnaissance, le CH-3 et le CH-4. «Les capacités de l'armée de l'air algérienne seront renforcées avec la mise en service du Wing Loong II», explique le même média spécialisé en armement. Et de relever que «le Wing Loong II est l'un des rares systèmes d'attaque que le Maroc et l'Algérie ont choisi d'acquérir simultanément».

En juillet 2022, le Maroc a commencé à négocier avec la Chine l’achat de drones de type Wing Loong 2 pour remplacer les Wing Loong 1. Des membres de l’armée de l’air du Maroc ont terminé, il y a deux semaines, les 7 mois de formation en Chine pour se familiariser avec ces drones.

La formation a eu lieu après que le royaume ait acquis ces avions sans pilotes, conçus et fabriqués par l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Le Maroc possédait déjà quatre appareils de l’ancien modèle, Wing Loong l, offerts par les Emirats arabes unis.