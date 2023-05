Cannes 2023 : «Les Meutes» de Kamal Lazraq Prix du jury dans Un certain regard

Le premier long-métrage du réalisateur marocain Kamal Lazraq, «Les Meutes», a été récompensé du Prix du jury dans la section Un certain regard, lors de la cérémonie de palmarès de la 76e édition du festival de Cannes (du 16 au 27 mai), tenue ce vendredi soir.

Incarné par deux comédiens non professionnels, Ayoub Elaid et Abdellatif Masstouri, dont la présence et le jeu d’acteur ont été salués, ce drame est une immersion dans une nuit mouvementée au cœur des rues de Casablanca. Production française, le film suit Hassan et Issam, père et fils, qui «tentent de survivre au jour le jour en enchaînant les petits trafics pour la pègre locale». «Un soir, un homme qu’ils devaient kidnapper meurt accidentellement dans leur voiture. Les deux hommes se retrouvent avec un cadavre à faire disparaître. Commence alors une longue nuit à travers les bas-fonds de la ville».

Célébrant un cinéma d’auteur et de découverte, la section Un certain regard a proposé, cette année, 20 longs-métrages. Présidé par l’acteur américain John C. Reilly, le jury est composé de la réalisatrice et scénariste française Alice Winocour, de l’actrice allemande Paula Beer, du réalisateur et producteur franco-cambodgien Davy Chou et de l’actrice belge Emilie Dequenne.