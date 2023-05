La cheffe Meryem Cherkaoui ouvrira en décembre «la Maison de la Méditerranée» à Marseille

La cheffe Meryem Cherkaoui, accompagnée des fondateurs du restaurant solidaire Le République, va reprendre l’ancienne bijouterie Piery sur la Canebière, à Marseille, pour y lancer la Maison de la Méditerranée. Food-court méditerranéen, restaurant d’application, ressourcerie… ils ont imaginé un lieu de partage autour de recettes traditionnelles et familiales du bassin méditerranéen dans un établissement entièrement éco-conçu et dédié à 100% à l’emploi des femmes via l’insertion professionnelle, rapporte Made in Marseille.

Très impliquée sur le bassin méditerranéen, Meryem Cherkaoui a fait ses classes à l’Institut Paul Bocuse, d’où elle est sortie diplômée. La cheffe est passée dans de prestigieux palaces français (Majestic à Cannes, Crillon à Paris…) avant d’ouvrir en 2002 à Casablanca, au Maroc, La Maison du Gourmet, rappelle le média.

En 2016, l’hôtel de luxe, le Mandarin Oriental Marrakech, lui confie les cuisines du Mes’Lalla, le restaurant gastronomique du palace. Reconnue par ses pairs et distinguée à plusieurs reprises (L’esprit Entrepreneur Bocuses & Co…), elle participe à de nombreuses manifestations culinaires à travers le monde (Osaka, New York, Sao Paulo, Montréal, Dubaï, Hanoï, Le Cap, Paris, Monaco…).

La Marocaine compte «sublimer et faire rayonner une cuisine méditerranéenne aux multiples accents, mais veut avant tout mettre en lumière celles qui vont cuisiner et animer le lieu». «C’est ce qui m’importe. J’aime transmettre, c’est ce qui me nourrit chaque jour», confie-t-elle encore.

La Maison de la Méditerranée devrait ouvrir ses portes en décembre prochain.