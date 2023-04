Marathon des Sables : A la 3e étape, le Maroc conserve les trois places du podium

Maryline Nakache (2e - FRA) et Aziza El Amrany (3e - MAR) à l'issue de la 3e étape. / Ph. MDS

Grâce aux frères Mohamed et Rachid El Morabity, avec Aziz Yachou chez les hommes, ainsi qu’Aziza El Amrany chez les femmes, le Maroc conserve respectivement les première, deuxième et troisième place du podium du 37e Marathon des Sables, à l’issue de la troisième étape qui a démarré ce mardi 25 avril, sous un soleil de plomb et une forte chaleur dans la province d’Errachidia.

Arrivé premier, Mohamed El Morabity a sillonné les 34,4 kilomètres du parcours de cette étape entre Jebel El Otfal et Jebel Zireg, en 2h30min20sec. Il conserve ainsi sa première position depuis la seconde étape de la veille, suivi par son grand frère Rachid, avec un écart de 3min27secondes. Aziz Yachou termine troisième, avec le très léger écart de 2 secondes. Sur la ligne d’arrivée, Rachid s’est dit «heureux» que son petit frère ait gagné de nouveau.

Chez les femmes, le Maroc reste troisième du classement général, où il est représenté par Aziza El Amrany. La marathonienne a parcouru cette troisième étape en 3h42min36sec. Son homologue néerlandaise Ragna Debats conserve sa première place depuis le début de ce Marathon des Sables, pour un parcours effectué ce mardi en 3h29min37sec. La Française Maryline Nakache garde également sa deuxième place au classement féminin, avec un chronomètre de 3h41min4sec. En tout, 125 participants ont abandonné la course, dont 31 lors de la première étape et 94 durant la deuxième.

Demain mercredi, le plus grand défi du MDS attend les marathoniens, qui devront se lancer sur un parcours de 90 kilomètres. «L’étape de demain sera sûrement pour moi, j’ai réservé assez d’énergie pour cela», affirme d’ores et déjà Rachid El Morabity, déterminé à reprendre la première place du classement. Cette plus longue étape du marathon reliera Jebel Zireg au village de Jdaid.