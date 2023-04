Été 2023 : Ryanair lance de nouvelles liaisons entre le Maroc et Palma

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé, ce lundi, trois nouvelles liaisons entre Fès, Marrakech et Nador et Palma, qui seront exploitées deux fois par semaine à partir du mois d'avril dans le cadre de son programme d'été 2023. Dans un communiqué, la compagnie aérienne a indiqué que les voyageurs peuvent dès à présent «réserver des vacances d'été bien méritées, y compris ces nouveaux itinéraires passionnants de Fès, Marrakech et Nador à Palma, et profiter des tarifs les plus bas et du plus grand choix de destinations pour l'été 2023».

«Ryanair est heureuse d'apporter encore plus de choix et de valeur à ses clients marocains avec l'ajout de cette nouvelle route vers Palma à notre programme d'été 23, offrant à nos clients/visiteurs de Fès, Marrakech et Nador encore plus de choix pour leurs vacances d'été aux tarifs les plus bas d'Europe», indique Dara Brady, citée par le communiqué. «Nous sommes impatients d'accueillir nos clients à bord de nos vols de/vers Palma cet été, Ryanair continuant à offrir plus de connectivité et des tarifs plus bas que n'importe quelle autre compagnie aérienne pour le Maroc», ajoute-t-elle.