Para-athlétisme : Le Maroc en haut du podium du Meeting international Moulay El Hassan

Le Maroc a terminé à la première place dans le tableau des médailles du septième Meeting international de para-athlétisme Grand Prix Moulay El Hassan, tenu du 9 au 11 mars au Grand stade de Marrakech. Les para-athlètes nationaux ont remporté 39 médailles, dont 16 en or, 13 en argent et 10 en bronze. Le Maroc est suivi par la Tunisie qui a raflé 22 médailles (9 en or, 9 en argent et 4 en bronze) et la France, troisième, avec 20 médailles (9 en or, 8 en argent et 3 en bronze). Par la même occasion, les para-athlètes marocains ont battu quatre records africains, sur un total de 16 tombés durant ce meeting, initié par World Para Athletics.

Deux records du monde ont par ailleurs été réalisés respectivement par la nigérienne Nwachukwu Goodness Chiemerie dans l’épreuve du lancer du poids (classe F42) avec 9,52 mètres, et par la brésilienne Elizabeth Rodrigues au lancer du poids (classe F53) avec 6,51 mètres.