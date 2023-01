Islamophobie : L’extrême-droite française prise à son propre piège

Influent militant d’extrême droite et ex-candidat Reconquête aux législatives, Damien Rieu a fait des photographies de personnes présentées comme musulmanes en train de prier dans l’espace public une passion, ces derniers jours. Sur Twitter notamment, il a ainsi multiplié le partage de photos de personnes supposées faire la prière dans le métro, dans des salles de cours ou dans d’autres lieux publics.

Des photos qui ne sont pas innocentes. Car selon les réactions partagées sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont pointé le ridicule de ces photos, montant parfois des prières sans tapis, des individus priant avec leurs chaussures ou encore des prières non tournées vers la Qibla. Beaucoup ont dénoncé une grossière mise en scène de la part des militants d’extrême-droite.

Une mise en scène pour démontré l’ampleur de la supercherie

Pour démontrer que ces photographies n’étaient pas toutes correctes, le journaliste Cory Le Guen s’est prêté au même jeu. Il a ainsi adressé un message sur Twitter à Damien Rieu, en prétendant qu’il vient d’apercevoir un individu priant dans «une salle non utilisée du nouveau palais de justice de Paris». L’ex-candidat Reconquête aux législatives publie alors un tweet avec la photo, sans aucune vérification sur son compte qui compte 170 000 abonnés.

Plus tard, le journaliste a publié une vidéo pour expliquer que sa photo n’était qu’une mise en scène. «Salut Damien ! Je suis Cory. Je suis blanc, breton, catholique et aussi journaliste. Et je voulais démontrer à partir de cette petite vidéo que tu te fous bien de notre gueule», déclare le journaliste dans une vidéo intitulée «Comment j’ai piégé Damien Rieu», qui a été vue par 8,7 millions de personnes sur Twitter. Une vidéo saluée par plusieurs personnes, dont des députés de la France Insoumise et de NUPES.

Alors que le journaliste a démontré l’ampleur de la supercherie autour des «photos de musulmans priant dans les lieux publics», Damien Rieu a supprimé son tweet et la photo. Toutefois, il n’aurait toujours pas compris la leçon. «C’est amusant, bien joué, mais tu m’expliques en quoi ça démontre que les autres photos et vidéos sont fausses ?», a-t-il réagi.

C’est amusant, bien joué, mais tu m’expliques en quoi ça démontre que les autres photos et vidéos sont fausses ? ? — Damien Rieu (@DamienRieu) January 10, 2023

L’ex-candidat Reconquête aux législatives aurait également fuité le message qui lui a adressé le journaliste à d’autres militants de l’extrême-droite pour mener une campagne contre lui et le décrédibiliser.