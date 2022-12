La CEDH confirme la condamnation d'Eric Zemmour pour ces propos envers les musulmans

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a émis un arrêt, ce mardi 20 décembre, attestant que la condamnation pénale d'Eric Zemmour en France ne viole pas son droit à la liberté d'expression. En 2017 et en 2018, la justice française avait condamné le polémiste pour provocation à la discrimination et haine religieuse envers la communauté musulmane dans le pays.

L'homme politique et chroniqueur français avait tenu des propos considérés par les juridictions comme haineux et discriminatoires à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane, lors d'une émission télévisée en septembre 2016. A cette occasion, il a qualifié la présence de musulmans en France d'«invasion», affirmé qu’aucun d’entre eux ne vivrait dans la paix ou encore comparé le djihadisme à l’Islam.

Ayant été condamné par la justice française à une amende de 3 000 euros, l’ex-candidat à la présidentielle a saisi, en décembre 2019, la CEDH, organe judiciaire ayant la spécificité de pouvoir être saisie par les individus, afin de contester cette condamnation. Il considérait que son jugement violait son droit à la liberté d’expression, protégé par la Convention européenne des droits de l'Homme.

La Cour a au contraire appuyé la décision des autorités françaises en caractérisant la demande de Zemmour comme un abus de droit. La somme de l’amende n’est donc pas considérée comme excessive en vue de la nature des propos qui ont été tenus et sera due. La Cour précise dans son arrêt que limiter la liberté d’expression était nécessaire afin de protéger les droits des personnes en jeu.

Sans oublier que la décision de la CEDH a été influencée par le contexte d’attentat terroriste dans lequel les propos ont été tenu, à une heure de grande écoute. Ces éléments rendent l’émission susceptible d’intéresser le public et implique les devoirs et responsabilités de Zemmour, en sa qualité de journaliste et polémiste.