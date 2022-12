Maroc : Safran Nacelles Morocco inaugure sa centrale photovoltaïque

L'usine marocaine de Safran Nacelles, spécialisée dans la production de pièces composites et l'assemblage d’inverseurs/nacelles et de sous-ensembles, a inauguré, vendredi sur son site de la province de Nouaceur à Casablanca, sa centrale photovoltaïque considérée comme la première du genre de l'industrie aéronautique au Maroc. Inaugurée notamment en présence de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, cette nouvelle centrale de 1,7 mégawatt couvrira plus de 20% de la consommation annuelle du site pour une économie de 2 000 tonnes de CO2 par an grâce à l'installation de plus de 3 000 panneaux photovoltaïques.

Pour la mise en place et la gestion de sa centrale photovoltaïque, Safran Nacelles Morocco s'est associé à Qair Maroc, société spécialisée dans la production d'énergie électrique à partir de sources renouvelables. Un projet d'agrandissement de la centrale est prévu en 2023 avec l'installation de 1 800 panneaux supplémentaires qui permettront de couvrir au total le tiers des besoins énergétiques du site et de réaliser, à terme, une économie de plus de 3 000 tonnes de CO2 par an.

Intervenant à cette occasion, Leila Benali a salué l'initiative symbolique de l'investissement dans cette centrale, qui permettra à Safran Nacelles Morocco de réduire ses émissions de CO2 en contribuant à la promotion des énergies renouvelables (EnR), ajoutant que ce projet intervient en droite ligne avec la stratégie énergétique du Royaume et traduit en termes concrets ses orientations en matière de promotion des énergies propres, sobres et à bas coût.

Créé en mars 2005, Safran Nacelles Morocco est le plus grand site de production aéronautique au Maroc. Il est spécialisé dans la fabrication de matériaux composites et l’assemblage de nacelles (entrée d’air, capot moteur et inverseurs de poussée) et de ses sous-ensembles. Grâce à son ancrage sur le territoire, la société a développé une chaîne logistique locale avec l’accompagnement du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales.