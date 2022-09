Maroc – Israël : De nouvelles opportunités de financement de la recherche scientifique

Le Centre de compétence changement climatique (4C Maroc) a organisé, mardi 20 septembre à Rabat, une rencontre d’échange entre le Middle East Regional Cooperation (MREC). Il s’agit d’un programme de l’Agence américaine de coopération USAID pour la coopération entre les Etats arabes et Israël en matière de recherche scientifique, de développement technologique et de renforcement des capacités, réuni avec les représentants des institutions marocaines du secteur (universités, IRESEN, Mascir…), a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Au cours de cette rencontre, Rajae Chafil, directrice générale du 4C Maroc, a indiqué qu’«avec l’appui du Centre 4C Maroc, notamment à travers le projet du PNUD/4C Maroc, trois masters nationaux ont été mis en place dans trois universités marocaines afin de permettre aux jeunes, marocains et africains, désireux de s’investir dans le domaine du changement climatique, de recevoir une formation complète et de haut niveau dans ce domaine». Dans ce sens, Anne Dare, coordinatrice du MERC, a exprimé ses dispositions à «accompagner les projets de recherche marocains et incluant des parties prenantes israéliennes, mais aussi des autres pays concernés par le MERC» comme la Jordanie, par exemple.

La responsable a rappelé que les six critères de sélection sont «la solidité et la durabilité de la coopération arabo-israélienne, la pertinence pour le développement régional, l’impact probable et voie de mise en œuvre, le mérite technique et l’innovation, le renforcement des capacités et la structure de gestion».

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités du 4C Maroc de mobilisation et de mise en relation des réseaux de chercheurs et universitaires autour des thématiques de développement durable. Elle a connu notamment la participation d’une représentante du bureau de l’USAID au Maroc, ainsi qu’une centaine de chercheurs affiliés à une dizaine d’universités marocaines publiques et privées.