Trophée des champions : En Israël, Achraf Hakimi sifflé à chaque prise de balle

A chaque prise de balle, l’international marocain Achraf Hakimi, évoluant au Paris Saint-Germain (PSG), a été sifflé par le public israélien, lors du match joué contre le FC Nantes, ce dimanche au Bloomfield stadium de Tel Aviv, dans le cadre du Trophée des champions 2022. Comme lors de l’édition précédente, le latéral droit a reçu un mauvais accueil des supporters, en raison de son soutien régulier à la Palestine.

Sur les réseaux sociaux, Achraf Hakimi a souvent exprimé ses positions propalestiniennes, notamment en mai 2021, dans un contexte d’escalade de tensions entre Israël et la Palestine. Ce mois-là, le conflit s’est exacerbé après les interventions militaires israéliennes au quartier Cheikh Jarrah d’Al-Qods, sous les revendications nationalistes extrémistes autour de cette partie de la ville sainte. Plusieurs familles palestiniennes ont été sorties de force de leurs maisons, parallèlement à des arrestations. Le latéral du PSG a alors écrit un message de soutien au peuple palestinien.

A la suite de sa prestation sur le terrain, l’année dernière et malgré le «concert de sifflets» décrit par les commentateurs, Achraf Hakimi a reçu sur Twitter plusieurs messages de soutien. Un an plus tard, le public de Tel Aviv montre une nouvelle fois sa rancune, laissant l’esprit du sport sur le banc de touche. La joie de l’international marocain, elle, est restée intacte, puisque le PSG est sorti vainqueur du match de ce soir, où le FC Nantes a été battu par 4 buts à 0.