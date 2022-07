Abderrahim Bouaida finalement déclaré vainqueur des élections législatives à Guelmim

Expulsé du RNI et ayant rejoint, en mars 2021, le parti de l’Istiqlal, Abderrahim Bouaida vient d’être élu à la Chambre des représentants, suite à une nouvelle décision de la Cour constitutionnelle. Saisis par le candidat et professeur universitaire au lendemain des élections du 8 septembre, les sages ont décidé, jeudi, d’annuler le résultat des élections dans la circonscription locale de Guelmim. Des résultats qui donnaient Mohamed Radjdal comme vainqueur du scrutin.

Le verdict annonce Bouaida comme «vainqueur» et est donc élu membre de la Chambre des représentants». La Cour ordonne qu'une copie de sa décision soit adressée au Président de la Chambre des représentants, à l'organe administratif qui a reçu les candidatures dans ladite circonscription électorale et aux deux parties concernées, et qu'elle soit publiée au Journal officiel.

Dans sa décision, la Cour constitutionnelle cite notamment la pétition soumise par Abderrahim Bouaida pour contester les résultats des élections législatives. Elle dit avoir vérifié le dépouillement des voix et la cohérence des suffrages au niveau des bureaux de vote dans la circonscription objet de la contestation pour la correction des erreurs dans leur enregistrement, leur transmission ou leur calcul.

La décision explique qu’après l’examen des bulletins de vote et notamment ceux annulés à tort, il s’avère qu’Abderrahim Bouaida a reçu 16 298 voix contre 16 242 voix pour son rival. La Cour y rappelle que «la modification du résultat du scrutin, selon la différence des voix précitée, nécessite la proclamation de la victoire de M. Abderrahim Bouaida en tant que membre de la Chambre des représentants, conformément à l'article 39 de la loi organique de la Cour constitutionnelle».

Au lendemain des élections du 8 septembre, l'ex-président du conseil de la région Guelmim-Oued Noun avait dénoncé un «hold-up», pointant ouvertement du doigt «une manœuvre du wali» de la région en faveur du RNI. Il avait également entamé un «sit-in ouvert» devant le siège de la wilaya pour dénoncer les résultats du scrutin.