Altus Strategies obtient de nouvelles permis d’explorations d'argent et de cuivre au Maroc

La société britannique Altus Strategies Plc a annoncé, cette semaine, avoir obtenu quatre nouveaux projets d'exploration de cuivre et d’argent au Maroc pour un total de 148,5 km2. Dans un communiqué, la compagnie précise qu’elle pourra également procéder à l’extension de son projet à Agdz.

Son directeur général, Steven Poulton a déclaré que les projets ont été attribués à la filiale à 100 % de la société, Aterian Resources Limited, dans le cadre d’un appel d'offres. «Nous sommes ravis de l'attribution de quatre autres projets qui ciblent l'argent et le cuivre au Maroc. Les nouveaux projets élargissent notre portefeuille marocain à 14 projets, couvrant plus de 800 km2», a-t-il ajouté.

Le responsable souligne que «le projet Tazoult est situé à seulement 13 km à l'est de la mine d'argent Zgounder (exploitée par Aya Gold & Silver Inc), tandis que le projet Agoudim est situé à environ 30 km à l'est et potentiellement dans la même zone qui abrite la mine d'argent d'Imiter (exploitée par le Groupe Managem)».

«Notre équipe entreprend actuellement un programme interne systématique de télédétection et de prospection minérale sur les projets, qui intègre la synthèse d'images satellitaires avec de vastes ensembles de données d'exploration historiques. Nos équipes de terrain assureront ensuite le suivi des cibles les plus prioritaires générées», a-t-il détaillé.