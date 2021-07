Maroc : «Allal El Kadouss» condamné à 2 ans de prison pour «atteinte à la monarchie»

Mercredi 8 juillet, la justice marocaine à condamné «Allal El Kadouss», de son vrai nom Mustapha Semlali, à deux ans de prison ferme et 5.000 dirhams d’amende. Il était poursuivi pour «atteinte à l’institution monarchique» et «diffusion d’allégations de faits mensongers à dessein de porter préjudice à la vie privée de personnes, de les diffamer et porter atteinte à une institution constitutionnelle».

Cette affaire fait suite à une vidéo postée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il avait accusé, sans apporter de preuves, le prince Moulay Rachid «d'avoir mis la main sur la source d’eau "Ain Ifrane"» au Moyen Atlas.

Pour rappel, «Allal El Kadouss» est sorti de l’anonymat lors des inondations qui avaient frappé Rabat en novembre 2014. Il était apparu dans des vidéos, en train de déboucher des canalisations obstruées par les fortes précipitations. Ensuite, il avait vécu des «moments de gloire». Des radions privées l’avaient invité à animer des émissions, avant qu’il ne retombe dans l’oubli.