Une junior entreprise remporte le prix Injaz Al-Maghrib et représente le Maroc lors d’une compétition arabe

Le président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, le professeur Radouane Mrabet a accueilli mardi 13 octobre 2020 à la présidence de l’université, l’équipe des étudiants entrepreneurs représentants de la micro-entreprise SICOM, qui a remporté le prix de la meilleure jeune entreprise pour l’année 2020. Une compétition de renommé nationale organisée par Injaz Al-Maghrib-Company program, qui encourage la culture entrepreneuriale, la créativité et l’esprit d’initiative chez les étudiants, indique un communiqué de l’université, parvenu à Yabiladi.

«Chaque groupe d’étudiants crée une micro-entreprise, choisit les membres de son comité de direction, conçoit un produit ou service, conduit l’étude de faisabilité, place les actions de la société à constituer, établit un business plan, produit, commercialise et liquide l’entreprise en fin d’année. Ils suivent ainsi tout le cycle de vie de l’entreprise.»

Ainsi, après quatre mois de formation, de suivi et d’encadrement privilégié en entrepreneuriat, cinq micro-entreprises ont participé à la compétition régionale de la Meilleure Junior Entreprise 2020, qui s’est déroulée, en ligne, le 15 mai 2020 via la plateforme Zoom.

Le prix a été remporté par SICOM, pour son système appelé PASS qui facilite l'ouverture et la fermeture à distance (sans télécommande) de toutes sortes de portails, tout en garantissant une sécurité et une fiabilité maximales.

L’université décrit ainsi «une expérience enrichissante qui vise à améliorer l’insertion économique et sociale des jeunes, et à soutenir et accompagner ceux qui veulent expérimenter le parcours de la création d’entreprise».

La junior entreprise SICOM créée par des élèves ingénieurs de la filière systèmes intelligents, communicants et mobiles de la Faculté des sciences et techniques relevant de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, représentera également le Maroc dans la compétition arabe qui se déroulera en ligne le 9 décembre 2020.