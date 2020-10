Maroc : Le constructeur ferroviaire français Alstom ouvre son nouveau site à Fès

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé ce mercredi l’ouverture de son nouveau site à Fès. Cette nouvelle structure permettra à la ville de «renouer avec son passé industriel glorieux», explique le ministère de l'Industrie dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Le groupe précise qu’à cette occasion, le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, ainsi que le président du conseil régional de la région de Fès-Meknès, Mohand Laenser et le wali de la région Fès-Meknès et gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber, ont fait le déplacement sur le nouveau site d’Alstom à Fès.

Les 400 employés d’Alstom «ont quitté les anciens locaux pour emménager sur ce nouveau site désormais opérationnel et situé lui aussi à Fès, au Maroc» et qui a nécessité un an pour son équipement en intégral.

«Cet investissement contribue à apporter un nouveau souffle à la zone industrielle ex-COTEF qui constituera un catalyseur de la relance de l’activité économique régionale», a estimé Moulay Hafid Elalamy, cité par le communiqué. «Grâce à l’augmentation de la capacité de production d’Alstom de nouveaux emplois seront créés offrant ainsi aux compétences locales l’opportunité de s’affirmer et de contribuer au développement de la région. Ce nouvel investissement augure de belles perspectives pour le groupe Alstom au Maroc», ajoute-t-il.

«Le nouveau site de Fès est une preuve de l’expansion industrielle d’Alstom au Maroc», déclare de son côté Nourddine Rhalmi, président d’Alstom Transport Maroc.

«À ce jour, le site Alstom de Fès a contribué à plus de 20 projets ferroviaires dans le monde et il augmentera la capacité de production d’armoires électriques et de faisceaux pour les applications ferroviaires et les câblages électriques qui sont installés sur le matériel roulant d’Alstom», assure le constructeur ferroviaire.