Maroc : Environ 300 000 étudiants bénéficient de la couverture médicale obligatoire

Près de 300 000 étudiants bénéficieront d'une couverture médicale obligatoire pendant l'actuelle saison universitaire, contre 216 000 étudiants au cours de la saison précédente, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

En réponse à une question centrale sur «La rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2020-2021», à la Chambre des conseillers, le ministre a souligné que le nombre total d'étudiants dans le secteur de l'enseignement supérieur atteindra un million et 79 000, avec un taux de croissance d'environ 7% par rapport à l'année dernière, indiquant qu'il est prévu que le nombre des étudiants universitaires boursiers s'élève à 400 000 étudiants.

Dans le cadre de la politique de proximité, de la promotion de l'égalité des chances et de l'amélioration de l'offre universitaire, des établissements universitaires ont été créées dans plusieurs régions et provinces, a fait observer le ministre, ajoutant qu'au niveau des ressources humaines, 700 nouveaux postes financiers ont été attribués et 700 autres ont été transférés.

S'agissant de la formation professionnelle, il est prévu que le nombre de nouveaux stagiaires dépasse, selon le ministre, 282 000 stagiaires, et 12 nouveaux établissements publics de formation professionnelle ont été mobilisés pour recevoir les stagiaires. Le secteur de la formation professionnelle a été renforcé par huit nouveaux internats, alors que le nombre de stagiaires bénéficiant d'internats atteindra environ 19 000, avec un taux d'amélioration de 5% par rapport à la saison précédente, a-t-il précisé.

En ce qui concerne l'enseignement scolaire, le responsable gouvernemental a rappelé que le nombre total d'élèves devrait atteindre environ 9 millions, dont 700 000 nouveaux élèves en première année du primaire, et environ un million d'élèves dans l'enseignement privé, ainsi qu'environ un million d'enfants dans l'enseignement préscolaire, dont 140 000 nouveaux enfants.