GHI 2020 : Seuls quatre pays africains, dont le Maroc, ont un «faible niveau de famine»

Alors que le monde célèbre, ce vendredi, la Journée mondiale de l’alimentation, l’agence irlandaise d'aide humanitaire Concern Worldwide et l’ONG allemande Welthungerhilfe viennent de publier leur indice mondial de la famine 2020 (GHI 2020). Un indice qui classe 107 pays dans le monde, dont le Maroc, par rapport au degré de famine.

Ainsi, le royaume passe du 42e rang sur 117 pays (9,4 points sur 100), enregistré l’année dernière, au 44ème rang sur 107 Etats, cette année. Il perd aussi 0,5 points, sachant que le meilleur score est celui le plus proche de zéro. Toutefois, le royaume continue de figurer dans la catégorie des pays dits de «faible niveau de famine», soit la première catégorie qui regroupe l’ensemble des pays ayant un score de moins de 9,9 points.

Ceux ayant acquis des scores compris entre 10 et 19,9 points figurent dans la catégorie de «niveau de famine modéré», suivis par ceux disposant d’un score de 20 à 34,5 points et qui sont classés dans la catégorie de «niveau de risque grave». Les catégories «niveau inquiétant» (entre 35 et 49,9 points) et «très inquiétant» (plus de 50 points) viennent boucler la boucle.

Deuxième en Afrique et 6ème dans la région MENA

Le Global Hunger Index (GHI) offre la possibilité de comparer les niveaux de famine dans les pays et les régions et vise à attirer l’attention sur les zones où ce fléau sévit, nécessitant ainsi des efforts supplémentaires pour l’éradiquer.

Le classement des pays repose sur quatre indicateurs principaux. Chaque indicateur est évalué en pourcentage et plus le ratio est élevé, plus le pays récoltera un mauvais score. Pour le cas du Maroc, le rapport indique que la proportion de personnes sous-alimentées dans la population représente 4,3%, la mortalité des enfants de moins de cinq ans a également est passée à 2,2%, tandis que la prévalence de l'émaciation chez les enfants de moins de cinq ans atteint 2,6%. Pour sa part, la prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans est de 15,1%.

Cela n’a pas pour autant empêché le Maroc d’occuper la deuxième place au Maghreb, derrière la Tunisie, arrivée au 23e rang mondial avec 5,7 points et première en Afrique. Le royaume se place ainsi devant l'Algérie, 46ème rang mondial avec 9 points et l'Île Maurice (47e rang). Il s'agit des seuls quatre pays africains à figurer dans les catégories supérieures de ce rapport. L’Egypte (54e) et l’Afrique du Sud (60e), classés dans la catégorie des pays avec un «niveau de famine modéré» viennent clore le top 5 africain.

Le Maroc est également 6e dans la région MENA, derrière le Kuweit, première place de la région et 10e mondial, la Tunisie, l’Arabie saoudite (35e), la Jordanie (43e) et le Liban (44e).

Au niveau mondial, ils sont 17 pays, dont la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Chine, Cuba et la Romanie et la Turquie, entre autres, à partager la première place du classement, avec des notes de moins de 5. Les derniers rangs du classement sont occupés par Haiti, le Djibouti, la Guinée, le Niger, la Zambie, le Zimbabwe et le Tadjikistan, classés au 104e rang, le Madagascar (105e), le Timor (106e) et le Tchad (107e).