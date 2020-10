Nouveau calendrier pour la Coupe Mohammed VI des clubs champions

Le comité d'organisation de la Coupe Mohammed VI des clubs champions a annoncé être en coordination avec les clubs qualifiés pour arrêter un nouveau calendrier pour les demi-finales et la finale de cette compétition interarabe.

L'Union arabe de football (UAFA) a, ainsi, indiqué lundi sur son portail officiel qu'après l'arrêt de la compétition durant les derniers mois, elle est en train de coordonner avec les clubs qualifiés, en l'occurrence le Raja de Casablanca et l'Ismaily d'Egypte et l'Ittihad et Al Shabab d'Arabie saoudite pour la suite du championnat.

Le club égyptien d'Al Ismaily s'est imposé (1-0) face au Raja de Casablanca, en première demi-finale aller, disputée dans la ville d'Ismaïlia, alors que le match retour qui devait avoir lieu à Casablanca, a été reporté à cause de la propagation de la pandémie de coronavirus.

Par contre, les deux clubs saoudiens de l'Ittihad et Al Shabab n'ont pas encore disputé la phase aller de la deuxième demi-finale, prévue à Djeddah.

Les matchs de la Coupe Mohammed VI des clubs champions ont été suspendus, depuis des mois, à cause de la pandémie de coronavirus et ce, dans le cadre des efforts de l'Union arabe de football visant à préserver la santé de l'ensemble des membres des clubs participant à cette compétition.