Marrakech : La Mamounia rouvrira ses portes le 16 octobre après 5 mois de rénovation

Après une refonte en profondeur, le légendaire hôtel de La Mamounia à Marrakech rouvrira le 16 octobre ses portes pour accueillir ses clients, avec notamment deux nouveaux restaurants sous la direction du chef de renommée internationale Jean-Georges Vongerichten.

«La Mamounia rouvrira ses portes le 16 Octobre 2020 avec comme promesse de rénovation, de nouvelles prestations, de nouvelles atmosphères mais toujours la même âme.» La Mamounia

Un communiqué de presse précise que «les chambres et les espaces publics ont été modernisés avec un nouveau concept contemporain, tout en conservant le charme traditionnel du grand hôtel», le tout sous la direction des architectes d'intérieur parisiens Patrick Jouin et Sanjit Manku. Pour rappel, y a onze ans, l'hôtel historique avait été entièrement rénové par l'architecte d'intérieur de renommée internationale Jacques Garcia.

L’hôtel, ouvert en 1923, dispose de 136 chambres (de 30 à 45 mètres carrés) ; 71 suites, dont des suites sept étoiles ; trois riads de 700 mètres carrés avec salons et piscines privées ; cinq bars, quatre restaurants et un spa, entre autres services.

En décembre dernier, l’OCP, l’ONCF et le Fonds Hassan II ont annoncé la création d’un pôle hôtelier national afin de «promouvoir l’excellence hôtelière haut de gamme, vitrine du patrimoine et du savoir-faire marocains, au service de l’attractivité du pays et de sa renommée internationale».

L’établissement a été cité dans la liste des entreprises publiques que le gouvernement souhaite privatiser.