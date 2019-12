Maroc : L’OCP, l’ONCF et le Fonds Hassan II créent un pôle hôtelier national

L’OCP, l’ONCF, et le Fonds Hassan II pour le Développement économique et social s’associent pour créer un pôle hôtelier national au Maroc.

Un communiqué du groupe OCP, parvenu à Yabiladi ce vendredi, précise que cette alliance vise à promouvoir l’excellence hôtelière haut de gamme, vitrine du patrimoine et du savoir-faire marocains, au service de l’attractivité du pays et de sa renommée internationale.

«Ces mesures doivent permettre au secteur public de consolider ses capacités d’investissement, à travers la préparation d’une nouvelle génération de plans sectoriels, cohérents et harmonieux et au lancement de nouveaux programmes d’investissements productifs», poursuit le communiqué.

Ce pôle comprendra des actifs hôteliers historiques du Maroc, détenus et développés jusqu’à présent par l’ONCF, à savoir la Mamounia à Marrakech, qui fêtera son centenaire en 2023, et le Palais Jamai, hôtel emblématique de la ville de Fès fondé en 1879. «Il comprendra également Le Michlifen à Ifrane et son parcours de Golf de montagne unique en Afrique, et le Marchica Lagoon Resort, nouveau fleuron hôtelier de la région de l'Oriental», explique-t-on.

Pour le leader des phosphates, ce nouveau pôle conforte ainsi la stratégie d’investissement de l’OCP dans le développement et la professionnalisation de l’hôtellerie marocaine, conclut le communiqué.