Maroc : L'état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 10 novembre prochain

Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 novembre prochain, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

«Le projet de décret, présenté par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, vise à prolonger la durée de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national du samedi 10 octobre à 18h au mardi 10 novembre à 18h», précise le communiqué de presse du conseil du gouvernement.

«Compte tenu du contexte et tout en veillant à ce que les mesures prises correspondent à la situation épidémiologique des différentes régions et provinces, le texte du projet de décret autorisé à l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur de prendre les mesures nécessaire à l’échelle nationale conformément à ces données, en plus de donner aux Walis et gouverneurs les prérogatives nécessaires», précise-t-on.