L’exposition «Cœur Blanc» d’Abdelkhalek Belfquih à partir du 8 octobre à l’Espace Rivages

La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger organise, du 8 octobre au 5 novembre 2020, l’exposition «Cœur Blanc» de l’artiste peintre Abdelkhalek Belfquih à l’Espace Rivages.

Artiste maroco-français, Abdelkhalek Belfquih est titulaire d’un diplôme d’artiste médiateur culturel et d’une licence professionnelle en activités artistiques et culturelles et des Études de l’histoire de l’art de l’université Via Domitia de Perpignan (France), rappelle la Fondation dans un communiqué.

La création de l’artiste oscille entre la calligraphie, la peinture et la poésie. Une approche artistique qu’il nomme «Callipainting».

«Ses travaux ne se soumettent à aucun étalon préétabli à l’aune duquel on pourrait les évaluer et constituent un fait pictural en formes et en couleurs avec une finalité précise : transmettre un message de paix.»

«L’Espace Rivages accueille l’exposition "Cœur Blanc", dans un contexte de crise sanitaire après l’avoir organisée virtuellement sur www.e-taqafa.ma durant les mois de confinement», rappelle la Fondation, qui souligne que les visites sont sans rendez-vous mais obéissent au protocole sanitaire en vigueur.