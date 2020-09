Le Maroc décroche 11 médailles au Salon international des inventions d’Istanbul

Le Maroc s’est distingué au Salon international de l’invention d’Istanbul ISIF 2020 en décrochant 11 médailles dont 2 médailles d’Or, 4 médailles d’argent et 5 médailles de Bronze.

La cérémonie de remise des prix qui a eu lieu en ligne lundi soir en présence notamment de Alireza Rastegar, président de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA) et de Habip Hasan, Président de l’office turc des brevets et des marques.

Le jury a décerné deux médailles d’or à l’École marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI) pour ses inventions «Système intelligent stérilisateur et distributeur des produits hygiènes SMART-DPH», et «A Smart micro-wind system for an auxiliary electrical energy production».

Les médailles d’argent ont été attribuées à l’EMSI (2 projets), à l’ENSA Fès (un projet) et à un Inventeur indépendant membre de l'Association OFEED pour une quatrième invention.

Les médailles de Bronze ont été décernées à l’EMI, à l’ENSA Fès et deux inventeurs indépendants marocains.

Cette année, l'événement a reçu 590 inventions dont 18 inventions marocaines. Le président de l’association OFEED Majid Bouazzaoui, a indiqué que la participation des inventeurs marocains à l’ISIF a débuté en 2016, rappelant que c’est la première fois que le Maroc décroche 11 médailles.

Il est à rappeler que ces inventions marocaines distinguées, avaient été sélectionnées durant l’Innovation Week IWA 2020, et inscrites, grâce au sponsoring d’OFEED, à la foire internationale des inventions ISIF 2020 en Turquie.