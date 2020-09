Maroc : La sortie sur le MFI de septembre permet une économie de 300 MDH sur les charges d'intérêt

L'emprunt obligataire de 1 milliard d'euros sur le marché financier international (MFI), émis le 24 septembre par le Maroc, va se traduire par une économie de près de 300 millions de dirhams par an, au niveau de la charge des intérêts, a indiqué le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Cette sortie à l'international va permettre également de remplacer une ancienne dette, d'un même montant, qui était assortie d'un taux d'intérêt de 4,5% par une nouvelle dette assortie d'un taux d'intérêt moyen de près de 1,7%, a fait savoir Benchaâboun dans un entretien publié lundi sur les colonnes de L'Economiste.

Le ministre a souligné que cette opération a consisté à lever 1 milliard d'euros sur deux tranches de 5 ans et demi et 10 ans avec des coupons de 1,375% et 2% respectivement, soit un coût moyen de 1,69%. Il estime qu'il ne faut pas comparer les conditions actuelles avec celles de la sortie de 2019, qui n'ont pas été marquées par l'impact économique de la pandémie du nouveau coronavirus.

Le timing de cette sortie permet de réaliser une économie de plus de 100 points de base par rapport à une sortie en mai dernier, a-t-il relevé. Selon lui, cette émission elle servira à refinancer la tombée d'octobre 2020 du même montant, pour éviter de puiser sur les avoirs extérieurs pour la rembourser et ainsi pouvoir maintenir une marge suffisante au niveau de ces avoirs dans le contexte de crise.