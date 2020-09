Le Maroc émet avec succès un emprunt obligataire de 1 MM€

Le Royaume du Maroc a émis, jeudi, un emprunt obligataire sur le marché financier international de 1 milliard d'euros (MM€) en deux tranches de 500 millions d'euros (M€) chacune, annonce le ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration. La 1ère tranche d'une maturité de 5 ans et demi est assortie d'un prix de 99,374% et d'un taux de rendement de 1,495%, soit un coupon de 1,375%, alors que la seconde tranche d'une maturité de 10 ans est assortie d'un prix de 98,434% et d'un taux de rendement de 2,176%, soit un coupon de 2%, précise le ministère dans un communiqué.

Cette émission, qui est intervenue dans un contexte difficile marqué par des incertitudes liées à l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et à son impact sur la qualité du crédit des émetteurs, a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux avec un carnet d'ordres dépassant les 2,5 Md€ émanant de 197 investisseurs. Ce succès confirme la confiance dont jouit le Maroc auprès des investisseurs obligataires internationaux et des agences de notation, souligne le communiqué.