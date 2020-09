Aradei Capital inaugure son centre commercial Sela Park Témara, le quatrième au Maroc

Aradei Capital a annoncé ce jeudi l’ouverture de son centre commercial Sela Park Témara. «Le Groupe LabelVie s’associe à cette inauguration avec l’ouverture du 10ème hypermarché Carrefour, ce qui porte le réseau à 105 points de vente», indique un communiqué du groupe parvenu à Yabiladi.

«Véritable lieu de vie, le nouveau Sela Park de Témara s’engage à offrir à chaque visiteur une expérience client riche et répondant à toutes ses attentes. Le projet a mobilisé un investissement global de 300 MDH», précise le communiqué.

Et de noter que Sela Park Témara, «conçu en tant que retail park où tous les commerces sont visibles et accessibles depuis l’extérieur, promet une expérience shopping agréable et confortable» sur une superficie de 20 000 m2.

«A l’image des autres Sela de la foncière Aradei Capital, Sela Park Témara a su attirer les grands noms de de chaque secteur: Carrefour, LC Waikiki, Décathlon, Mia Make up, Mon jouet, Mr Bricolage, Mumuso, etc.). D’autres enseignes, dont une grande chaîne de restauration, viendront compléter la liste dans les mois à venir.»

Créée en 2019 par Aradei Capital, la nouvelle marque de centres commerciaux «Sela» a été pensée pour favoriser l’émergence des liens forts qui lient les communautés.

Aradei Capital est une foncière marocaine, leader de son secteur et dont l’activité́ principale s’articule autour de l’acquisition, l’exploitation et le développement d’actifs immobiliers en vue de générer des revenus locatifs à long terme. Le groupe dispose d’un portefeuille de 29 actifs répartis dans 15 villes du royaume.