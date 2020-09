Une école espagnole fermée à Nador après l'apparition de deux cas covid+

L'école d'espagnol Lope de Vega, située à Nador, a été fermée mardi pour 14 jours, conformément au protocole en vigueur, après qu'un deuxième enseignant a été testé positif au nouveau coronavirus.

Selon l’agence Europa Press, qui cite des sources à l’ambassade d’Espagne à Rabat, il s’agit d’un professeur de nationalité espagnole, tandis que l’école a été informée lundi soir. Il s’ajoute ainsi à un premier cas, également chez un enseignant, confirmé la semaine dernière dans le même établissement.

Cette situation a conduit le centre, situé à 12 kilomètres de Melilla, à fermer ses portes dès mardi, en informant les parents des élèves lundi soir, appelés à suivre «le protocole des autorités marocaines».

Europa Press rappelle que l'école d'espagnol Lope de Vega de Nador a déjà suspendu les cours depuis mercredi 16 septembre dernier après la confirmation de l’infection de l’un de ses enseignants, qui a été transféré à l’hôpital Hassani. Et de préciser que «tous le personnel du centre éducatif espagnol - le groupe des enseignants et le reste des travailleurs - ainsi que les élèves de leurs classes ont été soumis à des tests PCR».

Les cours ont repris lundi 21 septembre en présentiel avant d’être suspendu à nouveau pour 14 jours.

L’agence note que ce centre éducatif espagnol compte plus d'un millier d'élèves, de la maternelle au lycée, et accueille des élèves espagnols et marocains, avec un programme du ministère espagnol de l'Éducation, complété par un programme de langue, d’histoire et de culture arabes du Maroc.