Covid-19 : Restriction des déplacements de et vers plusieurs quartiers de Khénifra dès ce jeudi

Les autorités locales de la préfecture de la province de Khénifra ont, décidé, à compter du jeudi 24 septembre à midi, de restreindre les déplacements de et vers plusieurs quartiers de la ville, suite à la recrudescence des décès et des cas positifs dus au Covid-19.

Le poste de coordination provinciale (PCP) en charge de la gestion de la pandémie de la Covid-19 a décidé ainsi, de restreindre tout déplacement de et vers les quartiers d'Al Fath, d'Assaka et de Raouda à l'exception des personnes munies d'une autorisation de déplacement exceptionnelle délivrée par les autorités locales compétentes pour des fins professionnelles, sanitaires ou pour s'approvisionner en produits de première nécessité, indique un communiqué de la préfecture de la province de Khénifra.

Compte tenu de l'enregistrement d'un grand nombre de cas d'infection au nouveau Coronavirus dans ces quartiers, il a été également décidé d’adopter temporairement l'enseignement à distance aux niveaux des établissements scolaires de ces quartiers, ajoute la même source.

Les autorités locales de la province de Khénifra ont décidé d'interdire tout déplacement de et vers les villes de Khénifra et M’rirt, à l’exception du secteur du transport des marchandises, des produits de base et des services, les déplacements d’ordre professionnel ou ceux justifiés par une extrême nécessité, ainsi que les déplacements pour des raisons humanitaires ou liées à la rentrée scolaire et universitaire pour les élèves et étudiants.

Le PCP a aussi décidé de suspendre les transports en commun liant la ville de Khenifra et M’rirt d'une part, et liant les deux communes aux autres villes de la province, de procéder à la fermeture des cafés et restaurants des deux villes à 21h00, d'interdire tout accès aux espaces verts et aux espaces publics au-delà de 21H00 à Khénifra et de fermer le Souk hebdomadaire d’Ahtab dans la ville de Khénifra ainsi que des souks de bétail des deux villes, poursuit la même source.