Coronavirus : Le Maroc renforce le rôle de ses établissements de soins de proximité

Dans une nouvelle circulaire relative à la prise en charge des cas d’infection au SARS-CoV-2, publiée mercredi, le ministère de la Santé a simplifié davantage le parcours des personnes atteintes du coronavirus ou suspectant une infection.

«Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, marquée par une augmentation continue du nombre de cas, et pour une meilleure mise en œuvre du protocole actualisé de prise en charge des cas d'infection au SARS-CoV-2, je vous demande de mettre en place un dispositif organisationnel selon le modèle ci-joint», écrit Khalid Ait Taleb.

La nouvelle circulaire, consultée par Yabiladi, détaille un dispositif organisationnel de la prise en charge des cas d'infection, en se focalisant sur les «établissements des soins de santé primaire» (ESSP) ainsi que les «structures de référence de proximité Covid-19 (SRP-COVID-19).

Ainsi, en plus des activités de routine, les ESSP doivent désormais assurer plusieurs fonctions, comme l’identification des cas suspects, l’orientation des cas suspects vers les structures de référence identifiées à cet effet, le suivi des cas traités à domicile selon les procédures en vigueur.

Ils doivent aussi participer avec les équipes d'intervention rapide à l'investigation autour des cas confirmés ou probables afin d'identifier les contacts et les orienter vers les structures de référence selon leur état de santé et à l'investigation des clusters en coordination avec les autorités pour l'isolement des cas et des contacts suivis à domicile.

De plus, les ESSP veilleront aussi à l’opérationnalisation du système de veille au niveau des établissements scolaires et universitaires relevant de leur zone et participeront à la séro-surveillance par tests rapides.

Des structures de référence de proximité pour l’identification et triage des cas référés par les ESSP

Le document annonce aussi des structures de référence de proximité Covid-19 (SRP-Covid-19), dont l'identification se fera en tenant compte de la situation épidémiologique locale, la densité de la population, les ressources humaines et le plateau technique de l'établissement, l'accessibilité et le respect des mesures de prévention. Leur fonctionnement sera assuré par une équipe composée au minimum d’un médecin, un infirmier, un agent de nettoyage et un agent de sécurité.

Et de préciser que ces structures seront notamment chargées de l’identification et triage des cas référés par les ESSP, le secteur privé et autres structures. Elles orienteront aussi les cas ayant des facteurs de risque et/ou présentant des signes de gravité vers les structures de prise en charge hospitalières et procéderont aussi à des prélèvements pour PCR si indication et à la prescription et dispensation des médicaments pour les cas éligibles au traitement à domicile après réalisation d'un ECG (électrocardiogramme).

Khalid Ait Taleb promet de doter ces SRP-Covid-19 des «équipements et fongibles nécessaires à leur fonctionnement», citant à cette occasion des «kits de prélèvements PCR» et des «médicaments de prise en charge des cas de la Covid-19». «Une ambulance équipée en source d'oxygène pour le transfert des cas présentant des signes de gravité, doit être disponible», ajoute le document.

Ce nouveau dispositif doit ainsi assurer une prise en charge rapide des cas atteints du coronavirus ou ceux suspectant une infection, en allégeant les structures hospitalières et en accordant plus de missions aux centres de proximité.