Zagora : A Ternata, la population locale manifeste contre l'absence d'une école primaire

Les habitants du douar Zawiyat al Qadi, situé dans la circonscription territoriale Ternata (province de Zagora) ont organisé, lundi, un sit-in de protestation pour réclamer la construction d'une école primaire et la mise à disposition d'un lieu pour l'enseignement primaire.

Scandant des slogans exigeant une telle infrastructure, parents et enfants ont dénoncé le fait que l’école la plus proche est située à plus de 2km, à la périphérie de la route nationale n°9, ce qui mettrait en danger les élèves, écrit Al3omk. Et d’appeler à ce que l'État assure l'un des droits des citoyens de la région, à savoir celui d’accès à l'éducation.

Dans une déclaration à la Ligue marocaine des droits de l’Homme, du contrôle de la richesse et de la protection des fonds publics de Zagora, l’une des manifestants a assuré que le sit-in intervient suite au danger qui menace les enfants, d'autant plus qu'ils parcourent une distance déserte entre la maison et l’école.

Un autre manifestant a mis en avant le fait que douar Zawiyat al Qadi reste «le seul» de la commune sans école primaire, ajoutant que même le préscolaire a été impacté, suite à une décision de cesser l’exploitation d’un local pour ce type d’enseignement.