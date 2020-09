Cinéma : Khansa Batma distinguée à la Mostra de Venise

L’actrice et chanteuse marocaine Khansa Batma a reçu, hier, le prix de la Meilleure interprétation féminine, dans la catégorie Orizzonti de la 77e Mostra de Venise, pour le rôle de Rajae dans «Zanka Contact». Un premier long-métrage, une première participation à la cette biennale et une première distinction font ainsi palmarès du réalisateur marocain Ismaël El Iraki, à travers ce film qui lui a permis de faire le baptême des festivals internationaux.

Il s’agit d’une double-consécration, puisque l’opus est montré dans un contexte particulier, la biennale constituant le premier rendez-vous du genre à se tenir physiquement, après la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

Ce film raconte l’histoire du rocker Larsen et de Rajae, une prostituée à la voix exceptionnelle. Survivante d’un viol qui a bouleversé le cours de sa vie, la musique la réunit avec Larsen, rescapé d’un attentat qui a brisé sa carrière. Leur histoire d’amour va donner un nouveau sens à leur vie, après que Rajae a repoussé un puissant client et décidé de s’enfuir avec le musicien vers le sud.

Premio Orizzonti per la migliore attrice / Orizzonti Award for Best Actress:

Khansa Batma in ZANKA CONTACT di/by Ismaël El Iraki pic.twitter.com/Wwd9jvG5QH