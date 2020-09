En pleine pandémie du coronavirus, le Maroc améliore sa réputation interne et externe

L’Institut royal des études stratégiques (IRES) et RepTrak Company, ont dévoilé cette semaine la sixième édition de l'étude sur la réputation du Maroc dans le monde. Un rapport qui examine les forces et les insuffisances du Maroc, en termes de réputation externe et interne ainsi que les leviers qui pourraient constituer des opportunités de communication sur l’image du royaume à l’international.

Dans ce classement, le Maroc occupe la 27ème place sur 72 pays examinés, améliorant ainsi son rang de 8 places par rapport à son classement en 2019. «Sa réputation dans les 16 pays spécifiques n'est pas uniforme : le Maroc jouit d'une image très favorable en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, alors que sa réputation en Turquie, au Chili, en Afrique du Sud, au Nigeria et en Suède atteint des niveaux bas», expliquent les rédacteurs du rapport.

Ainsi, le royaume obtient en 2020 une note de 64,2 points sur une échelle de 0 à 100 pour l’indicateur général de la réputation des pays «Country RepTrak Pulse», enregistrant une amélioration de 5,4 points par rapport à 2019. «Ce niveau de perception externe, le plus élevé depuis le lancement en 2015 de l'enquête sur la réputation du Maroc dans le monde, a permis au Maroc de rejoindre le top 30 des nations ayant la meilleure réputation auprès des pays du G-7 + la Russie», se félicite-t-on.

La réputation du Maroc auprès des pays du G-7+la Russie se situe, de ce fait, à un niveau «supérieur à la moyenne» des 72 pays évalués par Reptrak Company et est «équivalente à celle de Taïwan, de la Malaisie et de l'Argentine», ajoute-t-on.

Selon l’analyse effectuée par IRES et RepTrak Company, révèle que l’image du Maroc a été sensiblement améliorée dans 6 pays du G-7+la Russie, à l’exception faite du Canada et de la Russie. La France reste le pays pour lequel la réputation du Maroc est la meilleure, avec une note dépassant 70 points, suivie des Etats-Unis. De plus, malgré une nette amélioration de près de 9 points, la réputation du Maroc en Allemagne demeure, toujours, moins favorable.

Forte amélioration de la réputation interne du Maroc

Pour les autres pays, la réputation du Maroc en Australie, en Egypte et en Chine reste «très favorable, avec des scores dépassant 64 points, selon l’indice Country Reptrak Pulse», poursuit le rapport. Et d’évoquer une réputation moyenne du Maroc au Mexique, en Belgique et en Inde, et une perception moins favorable en Turquie, au Chili, en Afrique du Sud, au Nigéria et en Suède.

Quant à la réputation interne, la perception que les Marocains ont sur leur pays s’est également améliorée. «L’indice de réputation interne du Maroc est de 70,9 points, soit 6,8 points de plus que l’indice de réputation externe», notent les rédacteurs du rapport, rappelant que le royaume a fait, l’année dernière, exception à cette règle et était proche des pays plus critiques envers eux-mêmes.

La réputation interne du Maroc affiche ainsi une forte amélioration (+10,6 points) en 2020, après sa tendance à la baisse entre 2017 et 2019, pour retrouver le niveau historique enregistré en 2017, soit 70,9 points sur 100. Une amélioration qui «pourrait être expliquée par un retour de confiance des citoyens marocains envers les institutions nationales, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19». Mais ce crédit a-t-il résisté à la vague d'infection estivale et les tensions de la rentrée svolaire ? Il faudra attendre le classement de l'année prochaine pour l'évaluer.