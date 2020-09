Italie : Condamnée pour enlèvement, une Marocaine candidate du centre droit aux municipales

Une Italienne d’origine marocaine a créé la polémique à Reggio de Calabre (sud d’Italie) en annonçant qu’elle se présente aux élections municipales sur la liste du candidat de centre-droit Antonino Minicuci.

Selon le média local Il Reggino, il s’agit de Nezha Lazreq, une femme de 59 ans d'origine marocaine, condamnée en première instance à une peine d'un an et demi de prison pour enlèvement et passage à tabac d'une autre Marocaine à Vibo Valentia en 2017.

«J'ai décidé de me présenter aux élections municipales avec Minicuci et j'ai toujours pensé que les Africains devaient être aidés chez eux. J'apprécie Salvini qui ne veut pas de tragédies en mer et que les migrants soient légaux, car ils ne fuient pas tous les guerres et ne sont pas tous de bonnes personnes», a-t-elle écrit.

«Je suis Nezha Lazreq (…) Je vis ici depuis 34 ans et je suis immigrante, mère, musulmane et militante des droits humains et des droits desfemmes.» Nezha Lazreq

Pour le média, «ce qui surprend, ce ne sont pas seulement les mots qui accompagnent sa décision de se présenter comme conseillère au prochain conseil municipal», dont les élections se tiennent les 20 et 21 septembre. En effet, la Marocaine qui se déclare comme militante des droits des femmes, aurait accompagné trois autres compatriotes de Reggio Calabria à Vibo Valentia, où elles auraient tabassé une Marocaine, il y a trois ans.

«Les quatre Marocains auraient commencé à attaquer leur compatriote, en la battant avec un parapluie puis en la faisant monter de force dans leur voiture, où elles auraient continué l'agression, lui arrachant les cheveux et la menaçant de mort», précise le média local, en citant l’accusation.

Selon le procureur de Vibo Valentia, le mobile qui aurait déclenché le passage à tabac serait imputable à une histoire d'amour que la victime aurait engagée avec l'ex-mari de l'une des quatre Marocaines.