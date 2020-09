Maroc : Lancement des travaux de restauration et de réhabilitation de la Kasbah d'Agadir Oufella

Les travaux de restauration et de réhabilitation de la Kasbah d'Agadir Oufella et ses abords ont été lancés récemment, suivant des techniques modernes spécifiques à l'archéologie des édifices patrimoniaux.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi, le comité chargé d’accompagner le projet dans toutes ses étapes a souligné que les travaux qui ont débuté après l’Aïd Al Adha, portent sur la première phase de restitution des remparts qui se décline en deux étapes, à savoir la façade sur la ville et la mer «qui sont les plus délicates», et ensuite les autres façades.

Les sept semaines de travaux entre le 1er juin et le 23 juillet 2020 ont concerné les fouilles préventives et les prélèvements s’y référant, ainsi que des prospections dans les abords pour s’assurer de la restauration des remparts par une documentation préalable complète, souligne un rapport qui a été publié à cette occasion.

La stèle de marbre blanc bilingue en hollandais et arabe, datée de 1746, et qui a résisté aux assauts du temps, a été démontée le 30 juin 2020 du fait d’un état de délitement du mur qui la supportait.

Le projet comporte l'idée d'une restitution archéologique des remparts tels qu’ils étaient la veille du tremblement de terre du 29 février 1960, tout en prenant en compte des époques antérieures riches qui n’ont pas encore été présentées, précise-t-on.

Les premières opérations menées par le comité scientifique composé d’archéologues et d’historiens spécialistes des structures fortifiées historiques, ont pour objectif d’accueillir le public dans des conditions de sécurité adéquates et de restituer la forteresse et proposer des parcours de visite qui portent la signification du lieu.

A noter que la forteresse d’Agadir a incarné, durant plus de six siècles, l’importance d’un port au débouché des grandes routes continentales qui liaient Sahara et Europe, Afrique et Asie.

Ce site de promontoire exceptionnel surplombant le port a été classé comme monument historique marocain en 1932.

Les travaux de la restitution architecturale et la réhabilitation du site historique d'Agadir Oufella s’inscrit dans le Programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024), lancé par le roi Mohammed VI, pour une enveloppe budgétaire de 5,991 milliards de dirhams.