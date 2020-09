Global Innovation Index 2020 : Le Maroc, 5ème dans le monde arabe et 4ème en Afrique

Avec 28,97 points sur cent, le Maroc est le 75e pays sur 131, en termes d’innovation, selon le dernier classement de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en partenariat avec l’Université Cornell et l’Institut européen d’administration des affaires. En 2019, il a été classé 74e sur 129 pays.

Le Global innovation index, publié cette année autour du thème du «Financement de l’innovation», permet de mieux connaître les moyens de stimuler l’activité d’innovation pour un meilleur développement économique et humain. Il classe 131 économies à travers 80 sous-indices, répartis sur sept indicateurs principaux : les institutions, capital humain et de recherche, l’infrastructure, l’indice de développement du marché, celui de l’environnement des affaires, de la production de connaissances et de technologies et l’indice d’innovation.

Le Maroc s’est classé 77e au niveau des institutions, 107e en développement des entreprises, 81e en capital humain, 60e en production de connaissances et de technologies, 71e en infrastructures, 75e en innovation et 88e en développement de marché.

Au niveau arabe, le Maroc se classe cinquième, derrière des Emirats arabes unis (34e mondial), la Tunisie (65e), l’Arabie saoudite (66e) et le Qatar (70e) rang mondial. Dans la région MENA, le pays fait légèrement mieux que le Koweït (78e) et Bahreïn (79e), et devance la Jordanie (81e), Oman (84e), le Liban (87e), l’Egypte (96e) et l’Algérie (121e). Sur le plan continental, le Maroc est quatrième en Afrique, derrière l’île Maurice (52e), l’Afrique du Sud (60e) et la Tunisie (65e).

A l’international, c'est la Suisse qui reste le pays le plus innovant au monde, suivie de la Suède en deuxième position, puis des Etats-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Ce classement mondial est clôturé par l’Ethiopie, classée 127e, suivie du Niger (128e) du Myanmar (129e), de la Guinée (130e) et du Yémen en dernière position.

Dans cette édition, 2020 le Global innovation index a tenté de mettre en lumière l’état du financement de l’innovation, du point de vue de l’évolution des mécanismes existants dans chaque pays et, de ce fait, montrer les points forts et les points faibles en la matière. Le Global innovation index est devenu un outil de mesure qui peut faciliter les synergies en termes d’innovation, notamment entre les secteurs public et privé. A travers ses données, il permet aux décideurs politiques et aux investisseurs du secteur d’évaluer les progrès sur une base annuelle sourcée.