OFPPT : Les examens fixés du 15 au 18 septembre, pour une rentrée le 12 octobre

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé que la saison de la formation professionnelle débutera le 12 octobre prochain. Les examens de fin de formation pour les stagiaires en deuxième année des niveaux technicien spécialisé, technicien et qualification, initialement reportés, seront tenus du 15 au 18 septembre.

Il sera procédé, au niveau de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), à la programmation des examens des niveaux de qualification en une seule année et de la spécialisation dans le mois de novembre 2020, en plus de la poursuite des cours de révision à distance, à partir du 7 septembre, au profit des stagiaires concernés.

Les autres secteurs formateurs publics qui n'ont pas pu accomplir les travaux pratiques pour certaines filières procèderont à la compensation des formations et des cours pratiques par des travaux à distance dans les disciplines le permettant. Pour les spécialisations nécessitant une formation, les stagiaires seront organisés en petits groupes pour qu'ils puissent bénéficier du rattrapage des travaux pratiques en présentiel.

Concernant le secteur de la formation professionnelle privée, le ministère relève que tous les niveaux de formation feront l'objet d'évaluations à partir du mois de septembre, ajoutant que des séances de révision en présentiel seront organisées pour les cours prodigués à distance.

Par ailleurs, des séances de rattrapage en présentiel auront lieu au profit des stagiaires n'ayant pas pu terminer le programme de formation, notamment sur le plan pratique au cours du mois de septembre, avant de passer les examens et le contrôle continu, tout en veillant à l'organisation des bénéficiaires de ces séances en groupes restreints, conformément aux mesures et procédures sanitaires appliquées, poursuit le communiqué.

Dans le cadre de la préparation à la rentrée 2020-2021, le ministère a indiqué que l'inscription se poursuivra à distance, à condition que chaque organe formateur adopte une procédure simple. Un modèle de formation hybride sera également adopté (à distance et en présentiel) et les organes formateurs et les établissements de formation professionnelle pourront prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette formule.