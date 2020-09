Khouribga : 11 arrestations pour violences pendant la nuit de l'Achoura

La brigade de la police judiciaire du district provincial de police de Khouribga a ouvert lundi une enquête préliminaire à l'encontre de onze personnes, dont cinq mineurs. Elles sont soupçonnées de jets de pierres contre les éléments de la force publique, refus d'obtempérer et atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens.

Les services de sûreté nationale avaient reçu des appels via le numéro téléphonique 19 pour signaler qu'un groupe de personnes avait entravé la circulation au niveau de l'avenue Palestine à Khouribga, dans le cadre de la célébration d'Achoura, avant que la situation ne dégénère à des actes de violence et menaces à la sécurité des personnes et des biens à travers des jets de pierres, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les interventions sécuritaires ont permis d'interpeller les suspects, qui font actuellement l'objet des enquêtes judiciaires nécessaires.