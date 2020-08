Coronavirus : Début des essais cliniques du vaccin chinois sur des volontaires marocains

Les essais cliniques du vaccin chinois contre le coronavirus doivent débuter cette semaine à l'hôpital militaire de Rabat, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de la capitale et au CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Selon Ahdath.info, «5 000 volontaires marocains seront soumis à ces essais cliniques qui réunissent le Maroc et la Chine», et seront répartis en trois groupes sur les trois hôpitaux. Ils seront isolés pendant 40 jours, où ils feront l'objet d'un suivi et un contrôle quotidiens par des équipes médicales, précise-t-on.

Jeudi dernier, le Maroc a signé deux accords de partenariat avec le laboratoire chinois Sinopharm CNBG (China National Biotec Group Company Limited) dans le domaine des essais cliniques du vaccin contre la Covid-19.

Cette collaboration maroco-chinoise permettra au Royaume d’assurer au citoyen marocain d’être parmi les premiers servis en matière de vaccination contre le coronavirus, a déclaré le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb. Et d’ajouter que «le Maroc sera à même, probablement très prochainement, de produire un vaccin dans le cadre d’échange d’expertise entre Rabat et Pékin».