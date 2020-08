Palestine : Le Hamas salue l’opposition du Maroc à toute normalisation avec Israël

Hier devant la jeunesse de son parti, El Othmani a rejeté «toute normalisation avec l’entité sioniste». Des propos chaleureusement salués ce lundi 24 août par le mouvement palestinien Hamas.

«Nous, en tant que Palestiniens et Hamas, nous considérons la position du chef du gouvernement du Maroc, Saad-Eddine El Othmani, avec respect et remerciements, en particulier parce qu'elle intervient dans un contexte marqué par l'effondrement honteux de certains régimes arabes qui se précipitent vers l'occupation», s’est félicité dans des déclarations à la presse, Houssam Badran, membre du bureau politique, de l’organisation qui contrôle Gaza depuis 2006.



«Le peuple palestinien n'oubliera jamais ces positions positives, sincères et favorables à la cause palestinienne», soulignant que l’appui arabe et islamique reste déterminant «pour faire face à l'occupation et à ses plans criminels».

Le chef du gouvernement n’a jamais caché sa proximité avec le Hamas. Le dimanche 12 avril, Ismail Haniyeh, a en effet sollicité El Othmani d'intercéder en faveur de son organisation auprès du roi Mohammed VI pour l’envoi d’aides médicales. Le Palestinien a notamment demandé du royaume «des appareils de ventilation respiratoire, des testeurs et des médicaments nécessaires pour le traitement du coronavirus à l’intérieur de la Bande de Gaza».

Depuis avril 2017, la formation du premier cabinet d’El Othmani les relations entre le Maroc et le Hamas ont connu un net réchauffement. En témoigne, l’accueil chaleureux réservé en décembre 2017 à l’ancien chef du bureau politique du mouvement islamiste, Khaled Mechaal alors en visite au royaume.

Officiellement, le Maroc n’a pas encore commenté l’établissement des relations diplomatiques entre les Emirats arabes unis et Israël, le 13 août dernier.