PLF 2021 : Le gouvernement table sur une croissance de 5,4% en 2021

Le projet de loi de Finances 2021 vise une croissance économique de 5,4 % contre -5% en 2020, selon une circulaire du Chef du gouvernement relative à l'élaboration du PLF2021.

Cette prévision est basée sur trois priorités à savoir la mise en oeuvre du Plan de relance de l'économie nationale, la généralisation de la couverture sociale et la mise en oeuvre de l'exemplarité de l'Etat et tient compte de la conjoncture nationale et internationale marquée par les répercussions de la crise du covid-19, indique cette note adressée aux différents départements ministériels.

Cette prévision se base aussi sur l'hypothèse d'un prix moyen du gaz butane à 350 dollars la tonne et d'une récolte céréalière moyenne de l'ordre de 70 millions de quintaux.