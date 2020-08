Coronavirus : Des cas importés en Italie depuis le Maroc

Dimanche, près de 19 patients testés positifs au nouveau coronavirus en Italie ont fait partie des cas d’infection importée, la suspension des voyages internationaux étant levée depuis plusieurs semaines dans le pays et les vols autorisés. Huit parmi eux ont été confinés à domicile, sept sont symptomatiques et deux asymptomatiques.

Parmi ces cas importés, trois personnes ont été en contact avec un patient positif lors d’un séjour en Croatie. L’un l’a été pendant des vacances à Malte, tandis que les trois autres ont voyagé au Maroc, en Espagne et au Mexique, selon le site d’information Il Resto del Carlino. Le média local indique que les personnes infectées résident à Carpi, Fioriano, Ravarino, Zocca et Maranello, dans la province de Modène, ainsi que dans la commune vénitienne de Concordia.

Face à la recrudescence des infections liées à la pandémie en Italie, pays parmi les plus touchés par la crise sanitaire, les mesures préventives ont été renforcées dans les provinces. Ainsi, les lieux de rassemblement où l’aération naturelle pourrait manquer, à l’image des discothèques, ont été fermés. Dans les lieux de vie nocturne et les terrasses ouvertes, l’obligation de porter un masque entre 18h et 6 heures du matin est de vigueur, outre les mesures de distanciation physique.

Ces mesures interviennent aussi après l’enregistrement d’infections locales dans les lieux de rassemblements nocturnes, où les sorties estivales s’accompagnent d’un relâchement au niveau du port de masque.