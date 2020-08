Des foyers familiaux liés aux infections au coronavirus au sein de l’Ittihad Tanger

Un certain nombre de joueurs de l'équipe de l’Ittihad Tanger et son staff administratif et technique ont transmis l’infection au coronavirus aux membres de leur famille, écrit mercredi Tanja 24 citant des sources informées.

Ainsi, selon le média local, c’est «en raison du nouveau protocole de prise en charge imposé par le ministère de la Santé que des membres de familles de ces joueurs et staff ont également ressenti des symptômes similaires à ceux associés au nouveau coronavirus, ces patients suivaint un traitement à domicile».

La même source rappelle que le protocole, récemment approuvé par le ministère, oblige les patients qui souffrent de symptômes mineurs ou sans symptôme à suivre un traitement à domicile, «ce qui expose leurs familles qui n'ont pas d'expérience dans la prise en charge de ces cas au risque de contracter le virus».

Et de souligner que les cas positifs au sein de l’Ittihad Tanger ont grandement affecté le club, après que la Ligue de football professionnel a dépêché une équipe médicale pour «effectuer des contre-tests, que l'équipe a rejeté». Ce bras de fer a conduit à la démission du président du club, Abdelhamid Abarchan.

Dimanche, le club de football de la ville du Détroit, évoluant en première division de la Botola pro, a rapporté 24 cas confirmés au nouveau coronavirus parmi son staff. Il s’agit ainsi de 16 joueurs, de l’entraineur de l’équipe, deux membres du staff technique, un membre du staff médical, 3 membres de la direction du club et un membre en charge des équipements de l’équipe.