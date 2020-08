Les meilleurs lycées marocains pour les prépas Polytechnique/ENS en France

La plateforme française l’Etudiant.fr a publié sa liste des 129 établissements de classes préparatoires pour intégrer l’Ecole Polytechnique et 4 écoles normales supérieures (ENS) de Paris, Lyon, Paris-Saclay et Rennes. Une liste où figurent plusieurs établissements marocains.

Ainsi, Lydex Benguérir est au Top 10, se classant ainsi à la 9ème place, avec une moyenne de 9%. Elle est ainsi suivie par le Lycée Moulay-Youssef (42ème place, 2,6%), le lycée Ibn-Al-Ghazi à Rabat (43ème, 1%) et le lycée Omar-Ibn-Al-Khattab à Meknès (44ème place, 1%). C’est le cas aussi des lycées Moulay-Dris à Fès (51e), Mohamed-V à Casablanca (52e).

Le classement de l’Etudiant.fr évoque aussi six lycées marocains, qui figurent à la 53e place. Il s’agit des lycées Abdelmalek Assaadi à Kenitra, Al-Khansaa à Casablanca et Al-Khawarizmi à Rabat, Ibn Abdoun à Khouribga, Ibn-Timiya de Marrakech et Reda-Slaoui à Agadir.