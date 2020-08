Aid Al Adha : Un Marocain opérant dans un abattoir clandestin arrêté en Italie

Les carabiniers forestiers du Nipaaf de Cuneo (Piémont) au Sud de Turin ont découvert, la semaine dernière, deux abattoirs clandestins au niveau desquels des moutons ont été illégalement abattus et transformés, sans respecter la réglementation italienne en vigueur.

Selon le média italien La Guida, l’enquête a débité après la réception de plusieurs signalements, évoquant des lieux d’abattage clandestin (Cuneo, Demonte, Saluzzo et Mondovì).

Ainsi, à Cuneo, les carabiniers ont découvert des carcasses de moutons, des restes, des peaux et des viscères, dans deux abattoirs clandestins dans des écuries où leurs propriétaires effectuaient des abattages sans étourdissement préventif, à l'occasion de l’Aid Al Adha.

Les autorités ont également fait état de la participation d'une trentaine de personnes, presque tous d'origine marocaine, à ces opérations d’abattage.

Ainsi, un total de plus de 450 kg de carcasses et restes d'animaux abattus ont été éliminés par une entreprise autorisée. Les animaux n’ayant pas encore été abattus et qui ne disposaient pas de code d'identification obligatoire ont été saisis.

Les autorités ont également constaté que «les conditions d'hygiène n'étaient pas conformes à ce qui était prévu pour l'abattage des animaux», ajoute-t-on.

Deux personnes, un Italien et un Marocain, ont été poursuivies pour des crimes d'abattage abusif, conclut-il.