Maroc : 659 nouveaux cas du coronavirus avec un record des décès et des cas actifs

Jusqu’à 17h ce lundi, 659 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 26 196 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. «Nous atteignons ainsi 72 infections pour chaque 100 000 habitants», a déclaré le directeur du Centre national des opérations d'urgence, Dr. Mouad Mrabet lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. «Lors des dernières 24 heures, le taux d’infection a été de 2 pour chaque 100 000 habitants», a-t-il ajouté.

Dr. Mouad Mrabet a noté que la ville de Fès a connu le taux d’infection le plus important au Maroc, lors de ces dernières 24h, alors que le virus a touché 16 personnes / 100 000 habitants. Ce taux varie de 13/100 000 à Tanger, 6/100 000 pour Errachidia, 3/100 000 pour Marrakech et Beni Mellal et 2/100 000 pour Casablanca.

De plus, 533 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 18 968 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de rémission de 72,4%.

En revanche, 19 décès sont à déplorer entre hier et aujourd’hui, soit un nouveau record. «Ces cas ont été enregistrés à Tanger (8 décès), Casablanca (3), Marrakech (3), Fès (2), Rabat (1), Tétouan (1) et Al Hoceima (1)», a-t-il précisé.

Le Maroc compte désormais 6 827 cas actifs sous traitement (19 Marocains pour 100 000 habitants), la plupart dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (1 955), Fès-Meknès (1 847), Casablanca-Settat (1 545), Marrakech-Safi (576) et Rabat-Salé-Kénitra (456 cas). Et d'ajouter que 79 cas seraient dans un état grave ou critique à cause de l’âge et/ou des maladies chroniques, dont 14 sous respiration artificielle. Ces cas se répartissent entre Casablanca-Settat (24), Marrakech-Safi (19), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (16), Fès-Meknès (11), Rabat-Salé-Kénitra (7) et Souss-Massa (2).

Quant à la répartition géographique, la région Fès-Meknès arrive en tête avec 225 nouveaux cas : 201 à Fès, 13 à Meknès, 4 à Ifrane, 3 à Sefrou, 2 à Moulay Yacoub, un cas à Taza et un autre à Taounate. Vient ensuite la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, avec 180 nouveaux cas : 154 à Tanger, 10 cas à Tétouan, 6 à M’diq-Fnideq, 5 à Al Hoceima, 3 à Ouazzane, un à Larache et un à Chefchaouen.

A Casablanca-Settat, 89 cas ont été recensés : 77 à Casablanca et 12 à Berrechid. De plus, 54 nouveaux cas ont été enregistrés à Rabat-Salé-Kénitra : 30 à Témara, 9 à Rabat, 9 à Sidi Kacem, 2 à Sidi Slimane, 2 à Salé et 2 à Khemisset.

Pour sa part, Marrakech-Safi a enregistré 44 nouveaux cas, tous à Marrakech. 33 cas ont été recensés à Drâa-Tafilalet : 24 à Errachidia, 5 à Tinghir, 2 à Midelt et 2 à Ouarzazate. Il s’agit aussi de 20 cas enregistrés à Béni Mellal-Khénifra : 17 à Béni Mellal et 3 à Azilal. 11 cas ont été recensés dans l’Oriental : 6 à Taourit, 3 à Oujda, 1 à Guercif et 1 à Diouach.

Enfin, deux cas ont été enregistrés à Dakhla (Dakhla-Oued Ed-Dahab) et un cas à Agadir (Souss-Massa).

De ce fait, aucun nouveau cas n’a été enregistré dans les régions Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra, entre hier et aujourd’hui.

Le responsable a ajouté que 546 nouveaux cas ont été détectés, entre hier et aujourd’hui, dans le cadre du suivi des personnes contacts et la gestion des foyers d’infection. L’opération a concerné, jusqu’à aujourd’hui, 123 067 personnes contacts dont 16 226 toujours sous suivi médical.