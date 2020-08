Football : La CAF met à jour son calendrier pour la Coupe de la CAF et la Ligue des champions

Le comité d'urgence de la Confédération africaine de football (CAF) a approuvé, ce lundi, le calendrier révisé des compétitions interclubs, affectées par la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans un communiqué de CAF, publié sur son site, l’instance annonce ainsi que les demi-finales de la Coupe de la Confédération Total 2019/20 se dérouleront le 22 septembre au Maroc.

Cette rencontre opposant Pyramids FC (Egypte) et Horoya (Guinée) se déroulera au Complexe Mohammed V de Casablanca. Celui du Prince Moulay Abdellah à Rabat accueillera le match opposant la RS Berkane (Maroc) et le HUSA (Maroc). La finale se jouera aussi là-bas, le 27 septembre.

Quant à la Ligue des champions de la CAF totale 2019/2020 et à la suite du retrait de la Fédération camerounaise de football, la CAF a décidé, par équité, que ni le Maroc ni l’Egypte n’accueilleront les rencontres.

Ainsi, pour les demi-finales, les matchs aller se joueront les 25 et 26 septembre au Maroc, tandis que les matchs retour sont prévus les 2 et 3 octobre en Egypte. Ces compétitions opposeront Al Ahly et Zamalek (Egypte) et Raja Club Athletic et Wydad Athletic Club (Maroc), rappelle-t-on.

Toutefois, la finale se jouera dans un lieu neutre dans le cas où une équipe égyptienne et marocaine se qualifierait à partir des demi-finales. Par conséquent, le processus de candidature a été ouvert aux associations membres de la CAF, à l'exclusion de l'Egypte et du Maroc, ajoute-t-on.

Le communiqué rappelle que les directives de la CAF pour la reprise des compétitions élaborées par la commission médicale de la CAF en collaboration avec le département technique et développement de la CAF seront appliquées pour l'organisation des matches restants de la saison Interclubs 2019/20.

Il s’agit ainsi d’une évaluation médicale (tests) efficace et continue des joueurs et des officiels, des plans de séances d'entraînement, la désinfection des installations sportives, ainsi que le strict respect des protocoles de prévention mondiaux.