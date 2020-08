Coronavirus au Maroc : Record de décès, 693 infections

Entre vendredi 17 et samedi 17h, le Maroc a identifié 693 infections au nouveau coronavirus, soit un total de 25 015 patients, depuis le début de la pandémie dans le pays. Ce nombre équivaut à 69 cas pour 100 000 habitants, indique le ministère de la Santé, lors de son point de presse quotidien. Dans le même sens, le département indique que ce 1e août, le R0 national atteint 1,38. Début juin, il était à 0,7, ce qui montre l’ampleur de la vitesse de propagation de la pandémie, ces dernières semaines.

Par ailleurs, ces dernières 24 heures ont connu la guérison de 302 patients, soit un total de 17 960 et un taux de guérison atteignant près de 72%. Cela dit, 14 décès ont été déplorés (367 dans l’ensemble), ce qui représente le nombre le plus important de décès par jour, depuis le début de la pandémie au Maroc, avertit le ministère. Ces décès ont été comptabilisés à Tanger (7), Marrakech (3), Casablanca (3) et Fès (1).

Le Maroc compte désormais 6 688 cas actifs, pris en charge dans les structures hospitalières dédiées dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (2 012), Casablanca-Settat (1 660), Fès-Meknès (1 634), Marrakech-Safi (608), Rabat-Salé-Kénitra (409), l’Oriental (108), Drâa-Tafilalet (83), Beni Mellal-Khénifra (81), Dakhla-Oued Ed Dahab (48), Souss-Massa (32), Laâyoune-Es Sakia El Hamra (10), Guelmim-Oued Noun (3).

Parmi ces cas actifs, le ministère avertit aussi que ceux en situation critique sont en augmentation continue. Actuellement, ils sont au nombre de 88 : 25 à Casablanca (dont 8 sous assistance respiratoire) ; 25 à Tanger (dont 1 sous assistance respiratoire) ; 19 à Marrakech ; 10 à Fès ; 7 à Rabat (dont 3 sous respiration artificielle) et 2 à Souss-Massa.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma arrive en tête, avec 330 infections : 313 à Tanger, 9 à Tétouan, 5 à Al Fahs Anjra, 1 à Larache, Ouazzane et M’diq.

S’ensuit Fès-Meknès, avec 209 cas ces dernières 24 heures : 164 à Fès, 16 à Meknès, 9 à Taza, 7 à Sefrou, 4 à El Hajeb, 3 à Boulemane, 3 à Moulay Yacoub, 2 à Taounate et 1 à Ifrane. Rabat-Salé-Kénitra aura compté 80 cas : 27 à Salé, 24 à Rabat, 23 à Sidi Kacem, 4 à Témara, 1 à Sidi Slimane et Kénitra. Casablanca-Settat a enregistré 41 cas, dont 30 à Casablanca et 7 Nouaceur.

L’Oriental en aura identifié 13 : 6 à Jerada, 3 à Guercif, 2 à Oujda, 1 à Figuig et 1 à Berkane. Marrakech-Safi a compté aussi 13 cas, tous à Marrakech. Beni Mellal-Khénifra en aura identifié 5, dans la ville de Béni Mellal. Drâa-Tafilalet a quant à elle enregistré 2 cas, 1 à Zagora et 1 à Tinghir.

De ce fait, quatre régions auront enregistré aucun nouveaux cas : Souss-Massa, Dakhla-Oued Ed Dahab, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Es Sakia El Hamra.

Le ministère de la Santé indique, dans un autre registre, que 16 037 cas contacts sont encore sous surveillance médicale.