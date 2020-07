PPS VS Istiqlal : Première prise de bec entre partis de la «coalition» d’opposition

Fin de la lune de miel entre le Livre et la Balance ? Quelques jours après avoir présenté un mémorandum conjoint sur les réformes politiques, démocratiques et électorales aux côtés du Parti de l'authenticité et de la modernité, les différends entre le Parti du progrès et du socialisme (PPS) et le Parti de l’Istiqlal sont presque à couteaux tirés.

Ce mercredi, un communiqué de presse publié à l’issue du comité exécutif du parti de la Balance a tiré à boulets rouges sur le secrétaire général du PPS. En effet, le Comité exécutif de l’Istiqlal a déclaré avoir suivi «avec un grand étonnement et surprise, des déclarations incompréhensibles de l'une des parties de cette jeune coordination». Sans le nommer, le parti de la Balance évoque une tentative de Nabil Benabdallah de «se désengager de certaines des propositions conjointes» contenues dans le mémorandum, rappelant «l'engagement morale et politique qui a été annoncée à l'opinion publique», il y a quelques jours.

L’Istiqlal a aussi exprimé «son mécontentement face à l'inclusion du Parti de l'indépendance dans les mêmes déclarations médiatiques», considérant cela comme une «expression hostile à l'égard du parti qui ne contribue pas au renforcement de la confiance mutuelle». Et d’estimer que «l'action commune exige le respect des principes d'engagement et de respect mutuel».

Le comité exécutif de l’Istiqlal a enfin exprimé sa «fierté du contenu démocratique et de la profondeur réformiste que le mémorandum conjoint a réalisé concernant les réformes politiques, démocratiques et électorales présentées par les trois partis d'opposition».

Nabil Benabdallah épingle Othmane Tarmounia et tacle l’Istiqlal

Dans des déclarations à la presse, le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdallah s'était en effet excusé, la semaine dernière, pour une proposition liant le vote à la fonction publique, mentionnée dans le mémorandum des trois partis. Il avait ainsi déclaré lors de sa participation à une rencontre en visioconférence que cette proposition serait «une erreur inappropriée» et «ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes». «Oubliez cette proposition. Je m'en excuse au nom des trois partis», avait-il ajouté. Des propos qui ont irrité l’Istiqlal, en attendant une réaction de la part du PAM.

Ce mercredi, Nabil Benabdallah n’est toutefois pas resté les bras croisés devant le communiqué incendiaire de l’Istiqlal. Sur sa page Facebook, le secrétaire général du parti du Livre s’est dit «surpris» de la réaction de la Balance.

«Je suis également surpris par cet agacement face à des déclarations qui ne valaient pas la peine de pousser un jeune homme à des propos qui violent les limites nécessaires de la courtoisie ou de leur consacrer un paragraphe entier dans une communication officielle du parti», a-t-il ajouté. Il réagissait également à une sortie du secrétaire général de la Jeunesse de l’Istiqlal, Othmane Tarmounia.

Samedi, ce dernier a déclaré, lors d’une rencontre, que «les déclarations de Nabil Benabdallah constituent un renversement radical de tout ce qui a été convenu» et «affectent négativement les droits de la jeunesse marocaine dans une participation active et influente à la scène politique».

Dans sa réponse, Nabil Benabdallah a ajouté que le fait d’évoquer un «désengagement» est «exagéré et déplacé». Et d’affirmer que la mesure ayant fait l’objet de cette discorde «reste néanmoins une partie non principale d'un mémorandum politique historique».